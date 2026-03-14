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經典賽》代表兩個國家閃耀 加拿大左投有特殊經歷

2026/03/14 11:11

馬科。（法新社）馬科。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕加拿大隊陣中，隸屬於藍鳥小聯盟體系的左投馬科（Adam Macko）資歷頗特別。馬科出生於斯洛伐克、在愛爾蘭長大，之後移居加拿大。本屆經典賽，他接到加拿大隊通知，成為國家隊一員。

提到接到加拿大隊通知，馬科說：「那是我人生中最有成就感的時刻之一。我知道自己需要有人給我一次機會。掛掉電話後，感覺如釋重負。你永遠不希望讓父母、家人和朋友失望。」

「如果我真的能做到，那將會是代表斯洛伐克與加拿大的榮耀。」馬科說，升上大聯盟是他的目標。成長過程中，馬科小學一年級首度接觸棒球，左投的他還一度是游擊手，由於打擊表現不佳，最後被改造成投手，曾因傷休養半年，最終重回球場。

馬科12歲時隨家人搬家到愛爾蘭，他坦言，小時候的他甚至不知道世界上還有「大聯盟」這回事，但一得知，「大聯盟」成了他的夢想。

美媒報導指出，如果馬科未來升上大聯盟，將成為現代棒球史上第一位來自斯洛伐克的大聯盟球員。歷史上只有兩位與斯洛伐克有關的大聯盟球員，其中之一是Jack Quinn，這位斯洛伐克裔美國投手在1909年至1933年間效力8支球隊，累積247勝。另一位是Elmer Valo，他在1940年至1961年間於大聯盟出賽20個球季。

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