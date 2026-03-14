經典賽》大勝南韓後小葛雷諾用日文說謝謝 日媒：誰教的？

小葛雷諾（左）。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕多明尼加今在經典賽8強以10：0扣倒南韓，當家重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）展現拚勁上演頭部滑壘，賽後更用日語說謝謝，引起日本媒體關注。

小葛雷諾今擔任先發第4棒，2局首打席選到保送，並在卡米內洛（Junior Caminero）擊出二壘安打後狂奔3個壘包，用頭部滑壘方式跑回多國第1分，他賽後感謝當時下一棒的J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）給自己很好的指示，「為了這支球隊，我願意犧牲一切帶來貢獻。」

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小葛雷諾此役展現十足拚勁，球衣都沾滿泥土，對此他表示，「如果能讓球迷感動我會很高興。身為多明尼加代表隊的一員，我深感自豪。」

值得一提的是，小葛雷諾賽後接受日本轉播單位訪問時還以日文說「謝謝」，吸引日本媒體、球迷關注，《中日體育》還在標題問道「誰是老師？」

大聯盟官網日前曾報導，小葛雷諾與今年加入藍鳥的日本重砲岡本和真春訓期間互動不少，打擊訓練都被分在同一組，也會一起進行守備練習，小葛雷諾曾透露，岡本和真教了他一點日文，「但日文真的很難，他懂一點西班牙文，他每次都跟我說西班牙文，我很高興他會說西班牙文。」

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