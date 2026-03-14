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經典賽》美國4強對決多明尼加先發投手出爐！教頭：史上最偉大戰役

2026/03/14 12:08

史基斯VS塞維里諾。（資料照，法新社）史基斯VS塞維里諾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今天在8強賽以5：3擊敗加拿大，挺進4強，將強碰稍早7局「扣倒」南韓的多明尼加，雙方先發投手也出爐，將由海盜新科國聯塞揚史基斯（Paul Skenes）對上前明星右投塞維里諾（Luis Severino）。

身為美國隊王牌的史基斯，本屆經典賽先發對墨西哥，繳出4局7K無失分的超好投，如今4強再度掛帥，將迎戰擁有索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等巨星的多明尼加。

至於本屆5戰14轟、團隊打擊率0.314的多明尼加，將派出效力運動家的塞維里諾登板。塞維里諾曾於效力洋基時2度入選明星賽，上季為綠帽軍團出賽29場投162.2局，防禦率4.54，ERA+92。本屆經典賽他在小組賽投1場，對荷蘭主投4局失1分，送出5次三振。

美國隊在歷經小組賽「算數學危機」後，驚險挺進8強，今天擊敗加拿大鎖定4強門票。對於即將與本屆奪冠呼聲最高的多明尼加交手，美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）直言：「我預期這會是場史上最偉大戰役之一。」

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