經典賽》賽前等不到先發名單照擊潰南韓 普侯斯：不知為何他們如此神秘

多明尼加晉級4強。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕奪冠熱門多明尼加今天以10：0在7局提前「扣倒」南韓，挺進經典賽4強，賽後教練普侯斯（Albert Pujols）表示，「雖然我們對南韓的資訊不多，但我們盡了最大努力獲勝。」

南韓媒體《Chosun》報導，普侯斯在賽前記者會抱怨南韓不公布先發名單，「我們還在等南韓先發名單，我不知道為什麼他們要這麼神秘，我們一早就交了先發名單，但南韓的陣容依舊未知。」根據WBC規定，只要賽前90分鐘繳交，並在賽前一天的晚間9點預告先發投手即可，該文指出，南韓確定有按規定公布先發投手，只是該場記者會在賽前3小時舉行，可能才因此出現資訊落差，而未收到90分鐘前才須提交的完整先發名單。

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擁有豪華陣容的多明尼加，面對戰力有落差的南韓並沒有出現任何意外，最終以10：0無情擊潰對手，搶下4強門票，普侯斯力讚主投5局無失分的桑契斯（Cristopher Sánchez），他說：「他真的表現很好，投5局只花63球，比預期還少，這是非常出色的結果。」

多明尼加輕取南韓也展現雄厚的爭冠實力，但普侯斯對這一勝並沒有太多想法，也不會想藉此對外界宣告他們是多厲害的隊伍，「因為不管對手是誰，我們的任務就是奪勝，而我們對球員傳遞的唯一目標就是冠軍。」多明尼加將在16日登場的4強賽出戰強敵美國。

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