經典賽》從美國隊「再次退役」名將克蕭感性發聲：很高興做了這決定

克蕭。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕美國隊今天險勝加拿大隊，晉級4強戰，也意味著美國隊老將、前道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）階段性任務結束。賽後，他身披美國隊球衣，再次發表退役感言。

日前，美國隊就公布，克蕭將於8強戰後，也就是對決加拿大後移出名單，並由小組賽開打前因傷退賽的雙城王牌萊恩（Joe Ryan）遞補。這位未來名人堂投手短暫復出參賽的原因之一，是美國隊規劃需要低比賽張力之下「緊急備援」的投手，如今晉級4強，在戰力規劃上，美國隊選擇換將。

請繼續往下閱讀...

而今克蕭一度場邊熱身，但並未登板。本屆賽會，他僅公辦熱身賽面對雙城隊登板過一次。但他表示，這段經歷與自己當初想像的一樣令人滿足。

克蕭說：「很高興自己做了這個決定，加入國家隊。能和這群人一起度過，是一個很棒的結束方式。老實說，有機會認識一些將會成為未來看板球星的好手，能近距離觀察他們，是一種祝福。」

克蕭自嘲自己年齡，開玩笑說，「一億年前的他」不會想過自己的生涯有如此完美結尾，他補充：「棒球從來都不容易，但能在最後贏下世界大賽冠軍、最後一次和隊友一起在那座球場上奔跑，真的像劇本寫好的一樣。我對那段時光以及過程充滿感激。」

克蕭說，曾參加過經典賽的人都跟他說，氣氛真的很像季後賽，強度也真實存在，「看看報名參賽的球員就知道了，他們不是來玩的，他們是真的想贏。這裡的強度、氣氛都非常棒。當然我會把它和世界大賽分開來看，因為本質不同，但那種競爭強度與求勝渴望全都存在。」

38歲的克蕭如今於國家隊也退役，他說，接下來他仍會在場邊支持隊友。打完8強賽後會先回到達拉斯，然後趁著孩子的春假與家人飛往邁阿密，繼續為美國隊加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法