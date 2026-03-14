NBA》愛德華茲狂轟42分寫里程碑 灰狼賞勇士4連敗

愛德華茲。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕面對少了柯瑞（Stphene Curry）的勇士，灰狼沒有放過機會，在當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）狂飆42分帶動下，團隊共7人得分達雙位數，終場以127：117順利終止近期的3連敗，並賞給勇士4連敗。

勇士本季傷兵不斷，巴特勒（Jimmy Butler）在年初因右膝十字韌帶撕裂報銷，柯瑞（Stphen Curry）因右膝傷勢也持續缺陣，勇士在他缺席的16場只拿5勝。

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對上近況欠佳的勇士，灰狼在第二節靠著愛德華茲獨拿11分的帶領下，單節打出38：20的攻勢，將比分一度擴大至21分，第三節更一舉來到25分的本場最大分差，儘管勇士決勝節在桑多斯（Gui Santos）轟進3顆三分球、拿13帶起追分浪潮，但最終反撲功虧一簣。

愛德華茲22投13中，包含4顆三分球，罰球12罰全中，攻下42分外帶8籃板、5助攻，根據灰狼官方推特指出，他生涯得分正式超越安東尼（Carmelo Anthony）的10768分，在25歲前球員得分排行榜登上史上第4，戈貝爾（Rudy Gobert）拿18分，麥克丹尼爾斯得15分。

勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）25分、10籃板最佳，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）先發拿20分。

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