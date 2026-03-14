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經典賽》不是雙城王牌！世界大賽G7挨道奇追平轟的明星後援遞補克蕭

2026/03/14 13:13

克蕭。（資料照，法新社）克蕭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今天險勝加拿大晉級4強，也代表道奇塞揚傳奇名投克蕭（Clayton Kershaw）階段性任務結束，將移出美國隊名單，然而最終遞補人選，並非昨天傳出的雙城王牌萊恩（Joe Ryan），而是另有其人。

38歲的克蕭上季為道奇投完最後一個賽季後退休，結束18年大聯盟生涯，但在休季又重磅宣布加入美國隊征戰經典賽，不過他在本屆賽事一球未投，昨天傳出若美國隊晉級8強，克蕭的名單位置將由先前因傷退賽的萊恩遞補。

今天克蕭一度在場邊熱身，但並未登板，最終確定在本屆沒有投過一球的情況下，結束最後一舞。然而根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）、《Sportsnet》藍鳥記者達菲迪（Shi Davidi）報導，遞補克蕭的並非萊恩，而是藍鳥33歲明星終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）。

曾入選1屆明星賽的霍夫曼，去年出賽71場都是後援，拿下9勝7敗33救援，投68局送出84次三振，防禦率4.37，每局被上壘率1.19，ERA+98。值得一提的是，霍夫曼在去年世界大賽G7的9局上登板關門，1出局後被道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）敲出追平轟，最終道奇在延長11局擊敗藍鳥，完成2連霸。

美國4強戰將要強碰多明尼加，雙方先發投手為史基斯（Paul Skenes）與塞維里諾（Luis Severino）。

霍夫曼。（資料照，歐新社）霍夫曼。（資料照，歐新社）

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