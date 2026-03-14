棒球》曾在台鋼寫勵志故事 小野寺賢人加入台壽霸龍

小野寺賢人。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕一度在冬季聯盟表現亮眼、受當時剛成軍的台鋼雄鷹網羅，獨立聯盟出身投手小野寺賢人，今年將加入台灣業餘成棒勁旅台中台壽霸龍隊。

小野寺賢人今年27歲，他曾於2023年以測試洋將身分代表台鋼雄鷹參加冬季聯盟，隔年正式踏上職棒舞台。其後在一、二軍例行賽中，憑藉出色的控球能力展現壓制力，拿下2025年二軍勝投王。

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在台灣打拚期間，小野寺以勵志的背景故事，搭配場上十足的拚戰精神，讓臺灣球迷留下深刻印象，場下曾展現迷幻舞姿與歌喉，更是圈粉無數。

前年，小野寺效力台鋼，一軍出賽9場，2勝4敗、防禦率2.31，季中因右手肘內側副韌帶撕裂傷勢賽季報銷。去年，小野寺續約，但沒有機會重返一軍，8月底因戰力布局，小野寺提前返日。

台壽霸龍隊今天在球隊官方社群宣告簽約消息，球團指出，與小野寺賢人積極接觸，他也展現高度返臺發展意願。而小野寺已於近期抵台，與團隊一同投入春季聯賽備戰，未來他將披上32號球衣，正式成為霸龍隊的新成員。

小野寺透過球團表示：「在台灣的將近兩年裡，我經歷了很多事情，有許多很棒的回憶，也度過了一些辛苦艱難的時刻。這次很感謝台壽霸龍給我再次挑戰的機會，我的目標是重返職棒一軍，並為了球隊的勝利全力以赴，也請大家繼續為我加油！」

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