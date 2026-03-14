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MLB》展現77億價值！明星外野塔克轉戰道奇首轟出爐 主帥有話要說

2026/03/14 13:50

塔克。（資料照，路透）塔克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在春訓熱身賽以10：7擊敗水手，休季以4年2.4億美元（約77億新台幣）轉戰道奇的明星外野手塔克（Kyle Tucker），今天敲出披上道奇藍戰袍首轟，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也對他的表現給出看法。

塔克今天在第6局面對前道奇農場投手歐提茲（Robinson Ortiz），敲出轉戰道奇首轟，這發陽春砲擊球初速高達108.1英哩，飛行距離419英尺，直擊中外野打者之眼。目前塔克在春訓7場比賽，累積12打數敲出3安打，選到6次保送，攻擊指數1.026。

「他的打擊內容一直都很好，今天看到他咬中一球，對我們、對他自己來說都很棒，看他在打擊區裡競爭真的是一種享受。」總教練羅伯斯稱讚塔克的表現，同時強調塔克出色的本壘板紀律，「顯然整個聯盟都很尊敬他，但他也對自己的好球帶非常堅持。」

塔克今天原本能選到單場第3次四壞保送，但他逮中歐提茲的第6球，一顆內角速球直接轟向中外野。羅伯斯指出，塔克依然非常看重上壘與觀察對手球路，「他很清楚自己要攻擊什麼球，讓他待在前段棒次擔任上壘的角色，這正是我們想要的。」

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