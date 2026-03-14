網球》球后莎巴蓮卡三闖印地安泉決賽 再戰澳網冠軍蕾巴金娜

莎巴蓮卡。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）強轟11記愛司，6：3、6：4擊敗捷克新世代諾絲可娃（Linda Noskova），白俄羅斯頭號種子5連勝、1盤未失，職業生涯第三度勇闖印地安泉網賽女單決戰，對手為哈薩克勁敵蕾巴金娜（Elena Rybakina），重演年初澳洲公開賽爭冠戲碼。

「我只想集中精力，能進決賽就一定要拿下冠軍。」這項男女共站、美國南加州沙漠城市舉行的WTA千分等級大賽，莎巴蓮卡曾於2023年、2025年兩度晉級決賽，但都屈居亞軍，3年前就敗給蕾巴金娜，去年利雅德年終總決賽和今年元月澳洲公開賽壓軸戰，也是栽在宿敵拍下，如今再度狹路相逢，莎巴蓮卡迫不及待復仇雪恥，「我已經受夠了輸掉這些重要的決賽，雖然對手們都打出精彩網球，但我感覺自己錯失許多機會。我現在要全力以赴，不惜一切代價去贏得那座獎盃。」

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至於第3種子蕾巴金娜則以7：5、6：4險勝烏克蘭媽媽名將斯維托麗娜（Elina Svitolina），延續對戰Top10高手的12連勝，由於過往強碰莎巴蓮卡，戰績7勝8負實力伯仲之間，近來2連勝的蕾巴金娜說：「我們非常了解彼此打法，這將是場艱苦的比賽，雙方肯定都會用強力發球來施壓，然後……讓我們拭目以待。」

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