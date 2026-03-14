台南棒球新時代開打 統一獅3/29主場首戰全城沸騰

統一獅啦啦隊員熱力十足，為球員應援。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026年中華職棒熱身賽在台南熱烈開打，亞太成棒主、副球場首度成為比賽舞台，瞬間成為焦點。市長黃偉哲今（14）日到亞太成棒副球場為統一獅加油，他也熱情邀請全台球迷3月29日齊聚亞太成棒主球場，見證統一獅新主場開幕的歷史時刻。

今日賽事現場熱度爆表，球迷的加油聲此起彼落，整座球場都被熱血氣氛包圍。黃偉哲指出，亞太成棒主球場已通過中職認證，3月29日將迎來首場職棒例行賽。市府已完整規劃交通與停車配套，包括沙崙高鐵、永康火車站及市立棒球場接駁車，汽車位約2000格、機車位約1300格，確保球迷能舒適進場，一同見證台南棒球新頁。

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台南作為棒球重鎮，歷史底蘊深厚。自1971年「巨人少棒隊」揚威世界少棒錦標賽奪冠後，基層及職棒賽事從未間斷。亞太國際棒球訓練中心成為全國最完整的棒球訓練與比賽基地，今年更是統一獅的新主場。

2026年中職熱身賽共安排5場比賽，副球場2場、主球場3場。副球場首戰今日由統一獅對中信兄弟，主球場首場熱身賽則從3月20日起連續3天，統一獅分別迎戰樂天桃猿、中信兄弟及富邦悍將，提前讓球迷感受新球場的比賽氛圍。

南市體育局表示，亞太成棒主球場可容納約2萬5千人，是全台最大戶外棒球場，統一獅全年將舉行48場主場賽事。3月29日的首場主場戰也將在場外安排表演及宣傳活動，帶給球迷最狂熱的主場體驗，以嶄新姿態，迎接棒球的全新時代。

成棒副球場首戰今日登場，由統一獅迎戰中信兄弟。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲今日現身亞太成棒副球場為統一獅加油。（台南市府提供）

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