經典賽》台灣隊鐵捕林家正加盟火腿 回憶大谷翔平怪力直呼很強

林家正。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊鐵捕林家正今天在東京舉辦加盟日本火腿隊記者會，披上38號球衣，根據日媒報導，他表示，能成為火腿隊的一員感到非常光榮，「我的強項是能以最快速度融入球隊，也很擅長與投手溝通，打擊方面從去年起持續進行修正，希望能為球隊做出貢獻。」

林家正去年 11 月曾以測試生身份參加秋訓，球團隨後便將其視為戰力持續關注，目前火腿隊陣中還有同樣效力於台灣隊的古林睿煬投手與孫易磊投手。林家正表示：「身為捕手，若能發揮出自己與投手的強項並為球隊做出貢獻就太好了。」

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今記者會也談到6日大谷翔平轟滿貫砲時，林家正擔任先發捕手，他說，大家當時都抱持著「想跟大谷選手對決」的心情，即使大谷打擊姿勢已經跑掉，還是能把球帶上觀眾席，「真的是位非常出色的球員。」

捕手必須跟投手溝通，林家正也被問到日文的部分，他表示：日文目前還完全不會說，接下來會更努力學習，「現階段能做的，就是將每位投手的特徵、球種、強項等資訊詳細記錄下來並記在腦子裡。」

林家正近年在國際賽場爆紅，在本壘後方率領台灣隊奪下世界12強冠軍，今年經典賽也扮演主戰捕手，雖然預賽4場7打數僅敲1安，打擊率1成43，但對南韓之戰上演盜壘阻殺，更帶領古林繳出4局掉1分好投，讓火腿隊決定出手，林家正也直言，他的目標很簡單，就是儘快上一軍。

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