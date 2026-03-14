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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》連續兩屆參加WBC 江坤宇：這次旅外投手比較多

2026/03/14 15:21

江坤宇。（中信兄弟提供）江坤宇。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟今天在亞太副球場與統一獅進行公辦熱身賽，經典賽台灣隊國手江坤宇結束休假首次隨隊，連續兩屆參加經典賽的他表示，這兩屆的不同之處在於這屆的旅外投手比較多，而且學弟們都很厲害。

江坤宇繼2023年再次入選經典賽國手，他指出，連續兩屆參賽的感受完全不同，這屆的差別在於台灣隊的旅外投手比較多，不但上屆都沒有遇到，而且幾乎都是他的學弟，「團隊的氛圍都蠻好的，覺得這些學弟們都蠻厲害的。」

江坤宇與其他隊友一樣，印象最深刻的也是東京巨蛋的觀眾席，他表示，第1次打國家隊在國外看到這麼多台灣球迷，有種台灣真的很團結的感覺，感謝球迷把東京巨蛋塞滿，「這裡不是東京嗎？每場都4萬人，街頭也都是台灣人，真的蠻厲害的，也蠻感動的。」

江坤宇認為，經過兩屆經典賽的歷練，即便自己的守備還算不錯，看到許多國外選手，覺得自己必須要更努力，「不管是打擊、守備，各方面都要再加強，我們這組的游擊手都很不錯，要更努力去追上他們。」

江坤宇表示，雖然剛結束經典賽回來，身體狀況都很健康，今天先跟著練習，何時在公辦熱身賽上場看教練安排，因為精神上已經進入比賽狀態，希望可以把感覺維持下去，準備即將開始的球季。

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