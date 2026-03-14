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重慶冠軍賽》苦戰6局敗給一生之敵張本智和 林昀儒連兩年止步8強

2026/03/14 15:29

林昀儒在男單8強賽不敵日本一哥張本智和，無緣晉級4強。（取自WTT官網）林昀儒在男單8強賽不敵日本一哥張本智和，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2026年WTT重慶冠軍賽男單8強賽，以2:4不敵一生之敵日本名將張本智和，中斷今年冠軍賽7連勝，連兩年在重慶冠軍賽止步8強。

世界排名第7的林昀儒和排名第5的張本智和生涯在國際賽交手雖以4勝8負居下風，不過，最近一次在1月杜哈冠軍賽4強賽，小林在局數2:3、第6局開局0:4落後下，上演逆轉秀，4:3後來居上，決賽再以直落四橫掃南韓一哥張禹珍，拿下今年首座冠軍。

首局，林昀儒在8:6領先下連續被張本正手搶攻得手，連丟5分，8:11讓出，但次局小林很快做出調整，利用節奏變化讓張本頻頻發生失誤，3平後連拿5分，拉開比分，11:5扳回一城。關鍵第3局，林昀儒在6:10絕境下連續化解2個局點，逼出張本的暫停，重回比賽後，小林打出一記精彩的反拍反拉斜線，追到9:10，但隨後被張本反拍發球搶攻得手，9:11失守。第4局，小林重整旗鼓，6:0強勢開局後，很快的以11:2再度扳平戰局。

第5局，林昀儒在5:7落後下追回1分後，出現致命的發球失誤，分數再度被拉開，7:11再丟1局。背水一戰的林昀儒第6局在開局0:3落後下叫出暫停，恢復比賽後一度追成4平，但隨後又被張本連續正手搶攻得手連丟3分，無力回天，最終6:11落敗。

張本智和4強將遭遇世界排名27的19歲中國新星溫瑞博，持外卡參賽的溫瑞博昨天在16強賽以3:1逆轉世界排名第2的瑞典「六角戰士」莫雷加德，今天8強賽再以4:2力退世界排名12的德國直拍橫打名將邱黨，第二度角逐冠軍賽就闖進4強。

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