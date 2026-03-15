經典賽8強戰日本對決委內瑞拉 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

世界棒球經典賽8強賽，衛冕軍日本隊將碰上委內瑞拉。日本隊將派出王牌投手山本由伸先發，委內瑞拉推出紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。究竟是哪隊能搶下4強門票，敬請鎖定轉播。

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NBA方面，近期4連勝、暫居西部第四的湖人，將碰上西部第五的金塊。湖人雙星東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）將碰上MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）的金塊雙星組合。

中職熱身賽，味全龍面對中信兄弟，富邦悍將對上統一獅，樂天桃猿迎戰台鋼雄鷹。

TPBL方面，夢想家對上雲豹，攻城獅面對國王；PLG方面，富邦勇士面對台鋼獵鷹。

另外還有WTT冠軍賽-重慶站、F1正賽-中國站、瑞士羽球公開賽決賽等賽事，敬請鎖定轉播。

世界棒球經典賽

09：00 委內瑞拉 VS 日本 轉播：愛爾達體育2台、緯來體育、台視、東森洋片台

NBA

08：30 金塊 VS 湖人 轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

中華職棒公辦熱身賽

12：00 中信兄弟 VS 味全龍 轉播：愛爾達體育1台

13：00 統一獅 VS 富邦悍將 轉播：愛爾達體育4台

18：30 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 轉播：愛爾達體育1台、緯來育樂

F1-世界一級方程式賽車

14：30 F1正賽-中國站 轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

TPBL職業籃球

14：30 雲豹 VS 夢想家 轉播：MOMO TV

17：00 國王 VS 攻城獅 轉播：緯來體育

PLG

17：00 台鋼獵鷹 VS 富邦勇士 轉播：MOMO TV

WTT冠軍賽-重慶站 女單決賽

11：00 四強賽 轉播：愛爾達體育3台

18：30 女單決賽 轉播：愛爾達體育2台

19：30 男單決賽 轉播：愛爾達體育2台

BWF 瑞士羽球公開賽

18：00 決賽 轉播：愛爾達體育3台

高球

11：00 台灣鴻海女子高爾夫球公開賽 轉播：緯來育樂

亞足聯女子亞洲盃8強

12：55 日本 VS 菲律賓 轉播：博斯體育一台

英超

21：50 曼聯 VS 阿斯頓維拉 第30輪 轉播：愛爾達體育2台

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