經典賽》多明尼加兩巨星超狂跑壘震撼南韓 教頭讚：速度可能不是最快...

小葛雷諾超狂撲壘，為多明尼加拿到第1分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽8強賽，多明尼加今天提前在7局以10比0「扣倒」南韓隊。其中，多明尼加強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）展現超狂撲壘回本壘得分，讓身為大聯盟名將、多明尼加教頭普侯斯（Albert Pujols）讚賞，他們的跑壘非常積極。

此戰第2局，小葛雷諾先選到保送後，多明尼加球星卡米內洛（Junior Caminero）擊出二壘安打，讓小葛雷諾連衝三個壘包，最後用頭部滑壘的方式閃過南韓捕手朴東原的觸殺，為多明尼加拿到第1分。該局多明尼加拿到3分。

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第3局多明尼加攻勢再起，索托敲安上壘後，小葛雷諾擊出中外野二壘安打，索托連跑三個壘包，最後用撲壘方式閃過對手觸殺，再跑回本壘得分。南韓隊雖然提出挑戰，但最後仍維持原判。該局多明尼加攻進4分大局。最後多明尼加捕手威爾斯（Austin Wells）轟出再見三分砲，提前在7局「扣倒」南韓隊。

索托技巧性撲壘，閃過對手觸殺得分。（法新社）

談到小葛雷諾和索托的跑壘，普侯斯指出，「或許他們不是最快的跑者，但他們在壘上很積極。當你擁有這樣一支球隊時，他們不僅能用球棒傷害對手，也能用積極的比賽方式打球。他們知道這項賽事對自己、對國家、對我們的家鄉有多麼重要。同時，他們也尊重棒球，以棒球應有的方式打球，善加利用對手犯下的錯誤。」

對於小葛雷諾的超狂撲壘，卡米內洛賽後受訪說，「我跟他說，只要跑回來我就請他吃和牛，結果他像跳進游泳池一樣撲回本壘。」

3D tracking: Air Vladdy, Swim Move Soto pic.twitter.com/00Ce94aGjz — David Adler （@_dadler） March 14, 2026

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