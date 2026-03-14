女足亞洲盃》台灣延長賽0：2惜敗中國 附加賽與北韓拚世界盃門票

台灣女足黃可欣（左）力抗強敵中國。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年女足亞洲盃8強戰在澳洲伯斯進行，台灣隊靠著堅壁清野的防守，奮力擋住中國衛冕軍強攻，締造國際賽交手正規戰首度0：0逼平未失球的隊史紀錄，可惜延長賽氣力放盡，最終0：2惜敗，雖然無緣4強，還有機會再拚明年巴西世界盃門票。

台灣女足本屆小組賽戰績2勝1負挺進8強，雖然今日90分鐘緊咬中國不放，直到延長賽才掉了2球，未能扳倒9度亞洲盃奪冠的強敵，接下來19日附加賽對決北韓，若贏球仍可以前6名之姿進軍世界盃。我國女將本屆表現出色，尤其小組賽面對名將雲集的日本僅失2球，此役以小搏大力抗中國軍團，又拚出頑強鬥志與韌性，整體發揮令泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）感到滿意，對於全隊強碰北韓也更有信心。

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面對人高馬大的中國隊兇猛進攻，台灣後場祭出「鐵桶陣」抵擋，門將程思瑜更強忍對手衝撞造成的腰部受傷，靠著豐富經驗多次撲救化解危機，開賽第39分鐘雖被王霜頂入一球，但經VAR檢視確認她先前接到傳球時手球犯規，判定進球無效。正規戰中國隊射門次數21：2 、射正6：0皆穩居上風，不過寶島女將嚴防戰術奏效，始終力保球門不失，直到延長賽第94分鐘才被王霜助攻邵子欽打破僵局。

兵多將廣的中國隊持續搶攻，程思瑜雖然神勇擋下烏日古木拉12碼罰球，陷入落後的台灣隊重兵推向前線反擊，後防出現漏洞，延長賽下半場第118分鐘又讓中國造成烏龍球破網，最終以2球之差吞敗。

台灣女足亞洲盃8強力抗強敵中國衛冕軍。（足協提供）

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