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台東中小學聯運閉幕 共11項29人破大會紀錄

2026/03/14 16:15

台東縣中小學運動會競爭激烈。（記者黃明堂翻攝）台東縣中小學運動會競爭激烈。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣115年中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽，經過連續兩天半激烈的競賽，今天下午落幕，結果共計有11項29人破大會、1項1人次創大會，其中，國小男子乙組4×100公尺接力，東海國小分別在預賽及決賽都刷新大會紀錄，高男組鏈球項目，前二名也都打破大會紀錄，寶桑國中則囊括國中組男女組雙料團體冠軍，東海國小來勢洶洶，則帶走小女甲組、小男乙組及小女乙組三項團體錦標。

成績破聲連連，其中，國小男子乙組4×100公尺接力項目，東海國小在預賽就已經以59秒48，打破大會61秒80紀錄，決賽雖僅跑60秒94，仍刷新大會紀錄，高中男子組三級跳遠決賽，第一名東大體中黃育睿擲出59公尺30、第二名董宥呈56公尺50，雙雙打破大會55公尺10紀錄

各組團體田徑總錦標成績如下：

高男組---台東高中、台東體中高中部、台東專校。

高女組---台東體中高中部、台東高中、 台東專校。

國男組—寶桑國中、關山國中、新生國中、東海國中、新港國中、池上國中。

國女組---寶桑國中、新生國中、新港國中、東海國中、關山國中、池上國中。

國小男子甲組—都蘭國小、霧鹿國小、初來國小、東大附小、廣原國小、大南國小。

國小女子甲組---東海國小、新生國小、富山國小、桃源國小、初來國小、東大附小。

國小男子乙組—東海國小、大坡國小、寶桑國小、海端國小、廣原國小、馬蘭國小。

國小女子乙組---東海國小、太平國小、初來國小、鸞山國小、馬蘭國小、電光國小。

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