重慶冠軍賽》這回領先沒再被林昀儒逆轉 張本智和透露贏球關鍵

日本一哥張本智和在男單8強賽擊敗林昀儒，搶下4強門票。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕同樣是局數2:3落後、第6局在開局0:3落後下喊出暫停，世界排名第7的「沉默刺客」林昀儒今天在重慶冠軍賽男單8強戰，未能複製1月杜哈冠軍賽4強戰4:3逆轉日本一哥張本智和的戲碼，最終以2:4飲恨，也讓張本完成甜蜜復仇，兩人生涯在國際賽的對戰紀錄，張本也以9勝4負領先小林。

世界排名第5的張本智和賽後表示，他和林昀儒過去打了10多次，「每次和他打都很難，每次都感覺到他厲害!」張本今天雖然贏球，但第2、4局遭小林全面壓制，分別只拿到5分和2分，他說，「今天第2、4局那麼簡單就輸了，我平時也不太常有這種事情，這就是他的實力!」

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至於獲勝的關鍵，張本智和認為是相信自己，「我以前贏過他，我相信只要把自己的球打出來，還是能贏他。」比賽過程中，張本也不斷思考如何贏球，「還是每一局、每一局，不管前面那局贏還是輸，還是要去總結，利用局間休息那1分種很短的時間去思考。」

張本智和明天4強賽將遭遇19歲的中國小將溫瑞博，這也是雙方首度交手，張本表示，「我會好好準備，像往常一樣，全力以赴去比賽。」

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