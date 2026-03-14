拔河世錦賽》台灣首日橫掃4金 女子500公斤級4連霸寫超狂紀錄

台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣隊今天在2026年世界室內拔河錦標賽，女子500公斤級代表隊如願完成4連霸壯舉，寫下賽史首見紀錄，加上男子600公斤級、680公斤級和U23混合560公斤級，台灣單日橫掃4金，達成全面制霸。

志在完成女子500公斤級4連霸的台灣隊，在準決賽打敗泰國，金牌戰面對強敵巴斯克，首局雙方陷入僵持，隨後我隊慢慢發動攻勢，以耐力見長的巴斯克雖頑強抵抗，依然不敵我隊的猛烈攻勢和地主觀眾加油助威，台灣最終直落二摘金，也是賽史首次有國家能在女子組締造4連霸壯舉。

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總教練郭昇表示，在主場完成4連霸十分難得，全隊幾乎沒有在家鄉比賽的經驗，因此這次比賽格外有動力，即使疲憊也能堅持下去。隊長田嘉蓉指出，在家鄉比賽並完成連霸能讓世界看見台灣，她也很高興家人都能來場邊為她打氣，成為自己最強的力量。

台灣挾著主場優勢，首度在男子680公斤級封王，準決賽先以直落二擊敗衛冕軍荷蘭，金牌戰也是直落二拉倒歐洲強隊拉脫維亞，歷屆男子680公斤級皆由歐洲國家包辦金銀銅，台灣能首度登頂實屬不易。

台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸。（拔河運動協會提供）

台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸，隊長田嘉蓉開心秀金牌。（拔河運動協會提供）

突破歐洲強權！台灣首度在男子680公斤級摘金。（拔河運動協會提供）

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