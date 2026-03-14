自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拔河世錦賽》台灣首日橫掃4金 女子500公斤級4連霸寫超狂紀錄

2026/03/14 19:06

台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸。（拔河運動協會提供）台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣隊今天在2026年世界室內拔河錦標賽，女子500公斤級代表隊如願完成4連霸壯舉，寫下賽史首見紀錄，加上男子600公斤級、680公斤級和U23混合560公斤級，台灣單日橫掃4金，達成全面制霸。

志在完成女子500公斤級4連霸的台灣隊，在準決賽打敗泰國，金牌戰面對強敵巴斯克，首局雙方陷入僵持，隨後我隊慢慢發動攻勢，以耐力見長的巴斯克雖頑強抵抗，依然不敵我隊的猛烈攻勢和地主觀眾加油助威，台灣最終直落二摘金，也是賽史首次有國家能在女子組締造4連霸壯舉。

總教練郭昇表示，在主場完成4連霸十分難得，全隊幾乎沒有在家鄉比賽的經驗，因此這次比賽格外有動力，即使疲憊也能堅持下去。隊長田嘉蓉指出，在家鄉比賽並完成連霸能讓世界看見台灣，她也很高興家人都能來場邊為她打氣，成為自己最強的力量。

台灣挾著主場優勢，首度在男子680公斤級封王，準決賽先以直落二擊敗衛冕軍荷蘭，金牌戰也是直落二拉倒歐洲強隊拉脫維亞，歷屆男子680公斤級皆由歐洲國家包辦金銀銅，台灣能首度登頂實屬不易。

台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸。（拔河運動協會提供）台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸。（拔河運動協會提供）

台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸，隊長田嘉蓉開心秀金牌。（拔河運動協會提供）台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸，隊長田嘉蓉開心秀金牌。（拔河運動協會提供）

突破歐洲強權！台灣首度在男子680公斤級摘金。（拔河運動協會提供）突破歐洲強權！台灣首度在男子680公斤級摘金。（拔河運動協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中