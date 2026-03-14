經典賽》世界8強之列始終難見台灣身影 團隊防禦率6.86是重傷害

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆WBC經典賽台灣團隊防禦率5.63，在參賽20隊名列第14，遠不如澳洲的2.83，其中先發投手防禦率6.59，牛棚防禦率5.03，都不是理想的數據。

總結20年來6屆經典賽，台灣隊戰績7勝14敗、勝率3成33，其中5屆預賽就被淘汰，只有2013年晉級8強，排名第8已是隊史最佳成績，在頂級國際賽事戰績毫不起眼，關鍵就在投手群表頻崩盤。

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回顧這6屆經典賽，台灣隊投手群21場比賽總計吃下177局，失分高達140分，其中135分為責失，團隊防禦率高達6.86，其中先發投手包辦59局失50分有48分責失，防禦率7.32，牛棚扛118局失90分有87分責失，防禦率6.64。

即使這一次台灣隊手握徐若熙、古林睿煬、林昱珉3大王牌，加上旅外好手林維恩、孫易磊、莊陳仲敖、陳柏毓助陣，中職頂尖牛棚林凱威、曾峻岳、林詩翔、張奕壓陣，投手群整體表現依舊差強人意，無法與世界列強相抗衡，也反應在歷屆WBC台灣隊慘澹的戰績上。

★6屆WBC經典賽台灣隊投手群成績

年度 出賽 局數 失分 自責分 防禦率 戰績 2006 3 25 19 19 6.84 1勝2敗，預賽止步 2009 2 16 13 13 7.31 2敗，預賽止步 2013 5 42 25 25 5.36 2勝3敗，隊史最佳第8名 2017 3 27 32 30 10.00 3敗，預賽止步 2023 4 35 31 28 7.20 2勝2敗，預賽止步 2026 4 32 20 20 5.63 2勝2敗，預賽止步 總計 21 177 140 135 6.86 7勝14敗



先發投手防禦率：7.32（59局投球失50分其中48分責失）

後援投手防禦率：6.64（118局投球失90分其中87分責失）

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