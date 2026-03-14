自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》世界8強之列始終難見台灣身影 團隊防禦率6.86是重傷害

2026/03/14 19:46

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆WBC經典賽台灣團隊防禦率5.63，在參賽20隊名列第14，遠不如澳洲的2.83，其中先發投手防禦率6.59，牛棚防禦率5.03，都不是理想的數據。

總結20年來6屆經典賽，台灣隊戰績7勝14敗、勝率3成33，其中5屆預賽就被淘汰，只有2013年晉級8強，排名第8已是隊史最佳成績，在頂級國際賽事戰績毫不起眼，關鍵就在投手群表頻崩盤。

回顧這6屆經典賽，台灣隊投手群21場比賽總計吃下177局，失分高達140分，其中135分為責失，團隊防禦率高達6.86，其中先發投手包辦59局失50分有48分責失，防禦率7.32，牛棚扛118局失90分有87分責失，防禦率6.64。

即使這一次台灣隊手握徐若熙、古林睿煬、林昱珉3大王牌，加上旅外好手林維恩、孫易磊、莊陳仲敖、陳柏毓助陣，中職頂尖牛棚林凱威、曾峻岳、林詩翔、張奕壓陣，投手群整體表現依舊差強人意，無法與世界列強相抗衡，也反應在歷屆WBC台灣隊慘澹的戰績上。

★6屆WBC經典賽台灣隊投手群成績

年度出賽局數失分自責分防禦率戰績
2006 3 25 19 19 6.84 1勝2敗，預賽止步
2009 2 16 13 13 7.31 2敗，預賽止步
2013 5 42 25 25 5.36 2勝3敗，隊史最佳第8名
2017 3 27 32 30 10.00 3敗，預賽止步
2023 4 35 31 28 7.20 2勝2敗，預賽止步
2026 4 32 20 20 5.63 2勝2敗，預賽止步
總計 21 177 140 135 6.86 7勝14敗


先發投手防禦率：7.32（59局投球失50分其中48分責失）

後援投手防禦率：6.64（118局投球失90分其中87分責失）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中