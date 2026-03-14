經典賽》世界8強之列始終難見台灣身影 團隊防禦率6.86是重傷害

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆WBC經典賽台灣團隊防禦率5.63，在參賽20隊名列第14，遠不如澳洲的2.83，其中先發投手防禦率6.59，牛棚防禦率5.03，都不是理想的數據。
總結20年來6屆經典賽，台灣隊戰績7勝14敗、勝率3成33，其中5屆預賽就被淘汰，只有2013年晉級8強，排名第8已是隊史最佳成績，在頂級國際賽事戰績毫不起眼，關鍵就在投手群表頻崩盤。
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回顧這6屆經典賽，台灣隊投手群21場比賽總計吃下177局，失分高達140分，其中135分為責失，團隊防禦率高達6.86，其中先發投手包辦59局失50分有48分責失，防禦率7.32，牛棚扛118局失90分有87分責失，防禦率6.64。
即使這一次台灣隊手握徐若熙、古林睿煬、林昱珉3大王牌，加上旅外好手林維恩、孫易磊、莊陳仲敖、陳柏毓助陣，中職頂尖牛棚林凱威、曾峻岳、林詩翔、張奕壓陣，投手群整體表現依舊差強人意，無法與世界列強相抗衡，也反應在歷屆WBC台灣隊慘澹的戰績上。
★6屆WBC經典賽台灣隊投手群成績
|年度
|出賽
|局數
|失分
|自責分
|防禦率
|戰績
|2006
|3
|25
|19
|19
|6.84
|1勝2敗，預賽止步
|2009
|2
|16
|13
|13
|7.31
|2敗，預賽止步
|2013
|5
|42
|25
|25
|5.36
|2勝3敗，隊史最佳第8名
|2017
|3
|27
|32
|30
|10.00
|3敗，預賽止步
|2023
|4
|35
|31
|28
|7.20
|2勝2敗，預賽止步
|2026
|4
|32
|20
|20
|5.63
|2勝2敗，預賽止步
|總計
|21
|177
|140
|135
|6.86
|7勝14敗
先發投手防禦率：7.32（59局投球失50分其中48分責失）
後援投手防禦率：6.64（118局投球失90分其中87分責失）