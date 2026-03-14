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拔河世錦賽》賴清德賀電肯定台灣地主勁旅 捍衛主場勇奪金牌

2026/03/14 20:12

運動部代為致送總統賀電給我國榮獲男子600公斤級金牌的代表隊。（運動部提供）運動部代為致送總統賀電給我國榮獲男子600公斤級金牌的代表隊。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國拔河代表隊於2026年世界室內拔河錦標賽展現卓越實力，尤其今日在台北小巨蛋多個組別中脫穎而出，單日橫掃4金，達成全面制霸！賴清德總統獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆賽事我國代表隊表現極為優異，今日奪金項目及對抗歷程包括：男子組600公斤級歷經與荷蘭、巴斯克地區、英格蘭、泰國、美國及香港等6國對抗，最終以8戰全勝強勢摘金；男子組680公斤級面對拉脫維亞、泰國、荷蘭、蒙古及義大利等強敵環伺，我國選手展現極佳韌性，成功擊敗各國勁旅奪金；女子組500公斤級則與越南、南韓、日本、泰國及巴斯克地區同場競技，靠著優異技術與默契順利奪冠；而U23混合組560公斤級也在與烏克蘭、巴斯克地區的頂尖對決中展現接班實力，成功登頂。

運動部表示，我國在拔河運動的國際競賽實力名列前茅，尤其國際綜合性賽會如世界運動會或單項錦標賽如世錦賽等，皆是站上頒獎臺的常勝軍。本次賽事我國選手表現優異，獲得佳績，不僅彰顯我國拔河運動在國際舞台的競爭力，也成為國內其他選手持續精進的動力，未來將持續支援選手訓練所需，做選手們最堅強後盾，期盼更多選手能在世界舞台展現實力，爭取榮耀。

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