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重慶冠軍賽》大戰7局力退中國新星陳熠 大藤沙月強忍肩傷闖進4強

2026/03/14 20:13

大藤沙月在女單8強賽力克中國新星陳熠，闖進4強。（取自WTT官網）大藤沙月在女單8強賽力克中國新星陳熠，闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕繼首輪以直落三爆冷淘汰世界排名第2的中國名將王曼昱後，日本女將大藤沙月今晚在2026年WTT重慶冠軍賽8強賽再以4:3力退世界排名第7的中國新秀陳熠，繼2024年蒙佩利爾站之後第二度闖進冠軍賽女單4強。

世界排名13的大藤沙月身高僅152公分，今晚面對177公分的陳熠，上演「最萌身高差」對決，兩人在2019年白俄羅斯挑戰賽曾交手過，當時陳熠以直落四輕騎過關。

大藤沙月挾著首輪扳倒第二種子王曼昱的餘威，昨天在16強戰再以3:1擊敗台灣一姐鄭怡靜，今晚對決去年獲得美國大滿貫賽女單亞軍的陳熠，打完前4局以11:6、12:14、11:6、11:7領先，但大藤第5局在3:6落後時因右肩感到不適，露出痛苦表情，請求醫療暫停，重回比賽後上檯命中率也受到影響，以5:11、7:11連丟2局，被陳熠扳平戰局。

決勝局，大藤沙月重整旗鼓以5:0強勢開局，陳熠也沒有放棄，先追到7平，並以10:9率先聽牌。危急時刻，大藤大膽的發長球突襲，造成對手接發球失誤，驚險逃過賽末點，隨後又在反手相持球大戰中連拿2分，12:10贏得對戰首勝。

另一場女單8強戰，世界排名第5的蒯曼在「中國內戰」中以4:2（6:11、11:7、16:14、11:7、9:11、11:2）擊退世界球后孫穎莎，繼年初的杜哈冠軍賽之後連兩站冠軍賽挺進4強，也是她繼去年香港年終賽後第二度扳倒孫穎莎，明天將和另一隊友王藝迪爭奪決賽門票。

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