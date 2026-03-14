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經典賽》多明尼加暴力「扣倒」南韓 美媒讚像冷酷無情的機器

2026/03/14 21:16

多明尼加「扣倒」南韓隊。（歐新社）多明尼加「扣倒」南韓隊。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽8強賽，奪冠熱門之一多明尼加今天以10比0、提前7局「扣倒」南韓隊。《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）在社群媒體X上發文讚賞，多明尼加就像一台冷酷無情的機器。

多明尼加此戰全場9安，包含威爾斯（Austin Wells）在7局下的再見三分砲，讓多明尼加提前7局結束比賽。這是多明尼加在本屆經典賽第2次「扣倒」對手。

多明尼加本屆賽事共5場比賽拿51分、扛出14發全壘打都是全20隊最多，而且團隊打擊率3成12、團隊整體攻擊指數（OPS）1.090皆為本屆賽事參賽球隊最佳；而多明尼加團隊投手防禦率僅1.98排大會次佳。

帕桑在X上發文說，多明尼加靠威爾斯的三分砲，提前「扣倒」南韓隊，以10比0贏球，「多明尼加就像一台酷無情的機器，把這屆賽事當成自己的玩具。」

多明尼加將在4強戰強碰美國隊，多明尼加將派前明星右投塞維里諾（Luis Severino）先發，對決海盜新科國聯塞揚強投史基斯（Paul Skenes）。

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