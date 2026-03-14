高球》陳敏柔鴻海公開賽坐二望一 曾雅妮回穩喊話週日拚了

陳敏柔以3回合總計217桿暫時並列第2。（TLPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金200萬美元（約6437萬台幣）的鴻海女子高爾夫公開賽第3回合，陳敏柔週六再度打出平標準桿的72桿，總計217桿與日本好手金澤志奈升至並列第2，目前3桿之差落後日巡新星菅楓華，週日準備再接再厲，爭取為地主留下冠軍。

陳敏柔在東方高爾夫俱樂部延續穩定手感，開球和切球都能夠有效發揮，「不過後半段有點表現不好，第16洞3桿洞開球時節奏亂掉；第17洞下坡推桿也很可惜，推桿路徑沒有照判讀時預期方向走，同樣兩推結束吞下柏忌。」名次從第3小升至坐二望一，肩負東道主希望的陳敏柔坦言，與冠軍機會如此接近，說不緊張是騙人的，「明天只能努力進攻，更積極地抓下博蒂，不放棄任何一絲希望。」

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名氣響亮的「微笑球后」曾雅妮手感回穩打出74桿，總計224桿暫居T16，但好強如她認為，這回合的整體表現稍嫌沉悶：「許多擊球結果好像跟昨天差不多，但感覺不少洞都在救Par。果嶺真的還是很難，明天畢竟是最後一天，就跟它拚了！」

大會高難度的場地設定，持續考驗各國選手的實力與抗壓性，週五單獨領先的日巡賞金后佐久間朱莉，今日首洞以犀利短桿灌進老鷹有好的開始，但自此以後不斷掉分，致使昨日奠定的領先優勢逐漸耗光；反觀年僅20歲的菅楓華異軍突起，靠著6博蒂僅2記柏忌趁機超越，第3輪繳出68桿佳績，總桿214桿躍居領先。

曾雅妮暫並列第16名。（TLPGA提供）

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