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重慶冠軍賽》扳倒世界球王王楚欽闖進4強 18歲松島輝空完成甜蜜復仇

2026/03/14 21:24

日本小將松島輝空在男單8強賽力退世界球王王楚欽，闖進4強。（取自WTT官網）日本小將松島輝空在男單8強賽力退世界球王王楚欽，闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕去年12月香港WTT年終賽16強戰，日本新星松島輝空在局數3:1領先下遭世界球王王楚欽逆轉，淚灑球場；今晚，18歲的松島輝空在2026年WTT重慶冠軍賽男單8強戰，再度取得局數3:1領先，但這回他頂住對手追擊的壓力，4:2扳倒尋求衛冕的王楚欽，完成甜蜜復仇，生涯第三度闖進冠軍賽4強。

世界排名第8的松島輝空生涯在國際賽和王楚欽交手5次，雖然只拿下1勝，但最近兩次都鏖戰至決勝局才分出勝負，松島在亞洲團體錦標賽以3:2險勝，王楚欽則在年終賽以4:3逆轉戰局。

今晚再度交鋒，王楚欽首局以11:8先馳得點，但第2局起都在尾盤急殺，連續3局在9:8、9:6和8:6領先都未能拿下，反倒以9:11、9:11、8:11連丟3局，士氣大傷；第5局，王楚欽面對松島的瘋狂搏殺，開局再度陷入1:7落後，他選擇放慢比賽節奏，意外地打亂對手節奏，最後打出一波10:1的強力反擊，11:8扳回一城。

上次在香港慘遭逆轉的松島，儘管在第6局開局又被王楚欽取得4:1領先，但這次他並未亂了陣腳，在5:7落後下連拿4分以9:7反超，王楚欽隨後雖然靠著偷長球和發球搶攻追成9平，但決勝時刻連續接發球失誤，松島有驚無險以11:9拿下勝利。

松島輝空4強將遭遇巴西一哥卡德拉諾和法國「眼鏡弟」F.勒布朗的勝方。

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