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女足亞洲盃》台灣惜敗中國再拚北韓 守護神程思瑜：下一場必勝！

2026/03/14 22:24

台灣門將程思瑜（中）頻頻擋住衛冕軍中國兇猛攻勢。（足協提供）台灣門將程思瑜（中）頻頻擋住衛冕軍中國兇猛攻勢。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年亞洲盃女足賽8強熱戰，台灣門神程思瑜帶傷奮戰力擋衛冕軍中國強襲，締造國際賽對決正規戰首度逼平未失球的隊史紀錄，可惜全隊延長賽氣力放盡，最終0：2惜敗，雖然無緣4強，19日附加賽強碰北韓還有機會再拚明年巴西世界盃門票，程思瑜也精神喊話：「下一場必勝！」

在澳洲伯斯遭遇9屆亞洲盃冠軍的中國霸權，台灣女足拚盡全力，雖然功虧一簣，展現出的對抗性與堅韌精神，不但贏得強敵與球迷高度尊重，更帶給團隊無比信心，賽後泰籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）強調，下週四附加賽台灣隊將變得更加強悍，「我們球隊今天表現非常好，我非常感激，也打從心底為球員們感到驕傲。」尤其在體型高大對手猛烈進攻下，女將們毫無懼色奮戰到底，證明了整體進步與潛力，即使落敗仍對未來充滿希望：「我們還有機會拿到世界盃資格，這段經歷將讓大家成長，我們會以更強大的姿態捲土重來！」

至於門將王郁婷前役對印度撞傷頭部，36歲老將程思瑜臨危受命表現優異，靠著豐富經驗與拚勁，多次精彩撲救化解危機，尤其中國對手強力衝撞下，她不但處理高球判斷精準，更在延長賽神勇擋下烏日古木拉12碼罰球，稱職扮演守護神，「這場我相信可以拿下，學妹們同樣有信心，就算最後沒達成，附加賽也能贏！」程思瑜歷經加班苦戰惜敗，雖然難掩失落，很快調整情緒鼓勵全隊，「大家失望一下子就好，我們想要贏得下一場，就要爭取更多進球機會，現在團隊士氣正旺，相信附加賽我們一定能贏下來！」

台灣門將程思瑜力抗中國隊表現出色。（足協提供）台灣門將程思瑜力抗中國隊表現出色。（足協提供）

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