經典賽》均速153KM的伸卡球讓南韓苦手 多明尼加王牌談比賽策略

桑契斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽8強賽，奪冠熱門之一的多明尼加今天靠王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）5局賞8次三振0失分好投，加上威爾斯（Austin Wells）在7局下的再見三分砲，讓多明尼加以10比0提前在7局「扣倒」南韓隊。桑契斯受訪表示，他的想法就是用伸卡球進攻。

桑契斯此戰用63球中，有40顆是伸卡球，製造對手11次揮空，其均速為95.2英哩（約153公里），最快丟到96.9英哩（約156公里）。桑契斯另投12顆滑球、11顆變速球，全場讓南韓隊打線揮空18次。

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桑契斯受訪表示，「我的想法是用伸卡球進攻，主要使用變化球和伸卡球，這就是我的比賽計畫。」

對於首戰面對尼加拉瓜僅投1.1局被狂敲6支安打失3分（2分自責分），桑契斯說，「我先前沒有遇過尼加拉瓜隊，如果把那場比賽和今天這場相比，兩支球隊是不同的，比賽策略也不同。我們制定比賽計畫，而我也努力好好執行，我做到了。」

多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）表示，桑契斯是去年大聯盟最好的投手之一，「Cristopher的表現非常好，他投了5局，用了62球或63球，低於原本設定的65球。他真的做得很棒，我們對此感到滿意。」

不過，桑契斯投完對南韓之戰後，可能不會再為多明尼加投球，預計將回費城人隊做季前調整。但桑契斯仍將隨隊到賽事結束，「順帶一提，我不會離開，我會留在這裡，能代表我的國家是一件很棒的事情，每次只要有機會穿上這件球衣，我會代表自己的國家，未來也會是如此。」

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