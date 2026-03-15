瑞士賽》雙胞胎李芳任／李芳至4強大逆轉 今晚爭男雙冠軍

李芳任（右）/李芳至（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕土銀雙胞胎李芳任／李芳至在超級300系列瑞士羽球公開賽，於決勝局克服一路落後並化解對手2個賽末點，以16：21、21：13、23：21大逆轉世界排名110的丹麥黑馬克里斯丁（Christian Faust Kjær）／克亞爾（Rasmus Kjær），本季首闖BWF世界巡迴賽男雙決賽，今晚將跟世界排名24的另一丹麥組合倫加德（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard）爭冠。

世界排名23的李芳任／李芳至去年表現不錯，在超級300加拿大公開賽封王，並在全國運動會如願拿下男雙金牌，為家鄉雲林爭光，可惜最後兩人以些微差距，無緣前進年終總決賽。

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李芳任／李芳至本季在泰國大師賽、德國公開賽晉級8強，但其他賽事都在首輪出局，不過這次瑞士賽重拾競爭力，8強逆轉同為土銀的隊友陳政寬／林秉緯，本季首度闖進BWF世界巡迴賽4強。

面對克里斯丁／克亞爾，李芳任／李芳至面臨慢熱問題陷入2：7落後，有及時回穩並取得11：10超前，但14：13時不僅遭丹麥組合超前，於16：17後又連丟4分讓出。李芳任／李芳至在第2局適應對手的打法，找到突破之道並一路領先，扳回一城。

進入決勝局，李芳任／李芳至僅開賽2：1領先，再來就一路落後即使從15：18連得4分變成19：18，但又被對方連拿2分先拿到賽末點，雙胞胎再度展現強心臟，兩度化解輸球危機，最後更是完成奇蹟逆轉，繼2023年西班牙大師賽、美國公開賽和2025年加拿大公開賽，第4度晉級BWF世界巡迴賽決賽。

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