經典賽》原本要遞補道奇塞揚名投克蕭！雙城王牌無緣美國隊原因曝光

萊恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕原本要在8強賽後遞補道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）進入美國隊的雙城王牌投手萊恩（Joe Ryan），如今確定留在雙城春訓，無緣代表美國隊參賽。

萊恩原先入選美國隊30人正選名單，然而卻在春訓時傳出身體不適，最終改由洋基左投亞柏格（Ryan Yarbrough）遞補。然而日前美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）說，8強賽後萊恩將會遞補克蕭的位置，但昨天卻由藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）加入，萊恩仍遭到割愛。

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根據大聯盟官網里奇（Matthew Leach）指出，萊恩在昨天進行牛棚練投，原本是為了確保若美國隊晉級決賽，他能做好上場準備，但目前美國隊似乎僅能讓他擔任後援，因為美國隊預計在決賽先發的投手是大都會麥克萊恩（Nolan McLean），因此最終選擇霍夫曼的原因，可能是因為他能在4強與決賽都上場。

萊恩今年春訓因下背部發炎缺席17天後僅有1次實戰出賽，雙城總教練薛爾頓（Derek Shelton）已經規劃好接下來春訓的先發投手，預計萊恩會在明天對海盜擔任先發，接著再投一場春訓後，剛好銜接上對金鶯的開幕戰。

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