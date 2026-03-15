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經典賽》日委8強賽先發出爐！大谷翔平扛核彈頭 0安近藤健介坐板凳

2026/03/15 08:09

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本隊即將於8強對決委內瑞拉，賽前先發打線出爐，當家巨星大谷翔平續扛核彈頭，至於小組賽大低潮的軟銀強打近藤健介，此役並未進入先發打線。

日本武士隊賽前公布今天8強賽先發打線，1棒指定打擊大谷翔平，2棒右外野手佐藤輝明，3棒中外野手鈴木誠也、4棒左外野手吉田正尚，5棒三壘手岡本和真，6棒一壘手村上宗隆，7棒二壘手牧秀悟，8棒游擊手源田壯亮，9棒捕手若月健矢，先發投手山本由伸。

值得注意的是，小組賽12打數0安打的近藤健介，今天被移除先發打線，改由阪神虎「怪力男」佐藤輝明先發。上季以40轟、102分打點奪下央聯MVP的佐藤輝明，小組賽對澳洲代打敲出二壘安打，帶有1分打點；捷克一戰先發，3打數敲出1支二壘安打。

委內瑞拉的先發打線也出爐，1棒右外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），2棒三壘手賈西亞（Maikel Garcia），3棒一壘手阿拉耶茲（Luis Arráez），4棒指定打擊E.蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），5棒游擊手托瓦（Ezequiel Tovar），6棒二壘手托瑞斯（Glayber Torres），7棒左外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu），8棒捕手培瑞茲（Salvador Pérez），9棒中外野手喬里奧（Jackson Chourio），先發投手R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。

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