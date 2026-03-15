MLB》鄧愷威初先發好投曝球團計畫！太空人教頭稱讚之餘仍點出問題

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣強投鄧愷威昨天迎來今年春訓首場先發，面對紅雀繳出3局失1分好投，鄧愷威賽後也談到開季後可能的角色，同時太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也對他的表現給出回饋。

鄧愷威昨化身滾地球大師，製造5個滾地球抓下6個出局數，先發3局用49球有28顆好球，伸卡球最快95英哩（152.9公里），四縫線速球最快94.9英哩（152.7公里），投出2次三振與2次四壞保送，另有1次觸身球，被敲1支安打失掉1分，目前春訓防禦率為3.12。

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根據《休士頓紀事報》報導，鄧愷威賽後透露，就他所知，太空人希望他以先發投手的身分進行訓練與調整，但球團也不拘泥於其他狀況，表示任何事情都可能發生，球季開始後也可能讓鄧愷威支援牛棚。

報導指出，太空人非常看重鄧愷威製造揮空的能力。不過他在今年春訓8.2局投球中，保送與三振數持平（皆為6次），控球仍是需要改善之處。總教練艾斯帕達表示，鄧愷威有時會陷入深球數的糾纏，球團希望他能展現更好的執行力，提升效率，才有機會在比賽中投更長。不過艾斯帕達也稱讚，鄧愷威確實是擁有不錯的球威。

此外，鄧愷威在今年春訓8.2局中只被敲3支安打，但其中2支是全壘打；去年鄧愷威在3A被打擊率僅0.197，平均每9局送出14次三振。鄧愷威透過翻譯表示，太空人目前沒有要求他對球種做出任何改變，只是提醒他無論面對左、右打，都要善用所有球種。

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