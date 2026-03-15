連續20年不缺席萬金石馬拉松 新北市長侯友宜：感謝各界成就金標章賽事

新北市萬金石馬拉松，今天（15日）清晨開跑。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕2026萬金石馬拉松今天（15日）清晨開跑，新北市長侯友宜說，從2007年（民國96年）下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加萬金石馬拉松，相信在場這樣的人應該不多。侯友宜感性的表示，他要藉著最後一年以市長身分參加的機會，感謝各界幫忙，共同成就這場金標章賽事。萬金石馬拉松分成42．195公里馬拉松、10公里挑戰馬2組。

侯友宜在開幕活動致詞時說，時間過得很快，他從民國96年、西元2007年開始跑萬金石。今年是2026年，他參加萬金石馬拉松，從擔任跑者到以市長身分來鳴槍（笛）起跑，總共已經參加了20年，相信在座20年來每年都來萬金石馬拉松的人應該不多。

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侯友宜表示，今天是他最後一年以市長的身分參加萬金石馬拉松，這幾年非常謝謝所有的跑者的幫忙，也謝謝民眾支持，更要謝謝議員從頭到尾，無怨無悔的力挺。萬金石馬拉松從銅標章，到銀標章，到全國第1個拿到金標章，都是靠大家的幫忙。

侯友宜也向運動部、中華民國田徑總會致謝，並說更要謝謝萬金石所有當地的鄉親、市民朋友組成啦啦隊。因為賽道封鎖，也造成在地交通不便，但在地鄉親仍全力給市府滿滿的支持，他真的非常感恩鄉親力挺。他也要謝謝市府團隊，不管是警、消、醫護、清潔和最辛苦的志工們，謝謝大家幫忙，才能成就1場偉大的萬金石賽事。

侯友宜表示，今天也會藉著最後一次參加萬金石馬拉松，好好謝謝鄉親，謝謝志工，他們的加油的聲音，讓勇敢的跑者有信心跑完萬金石。謝謝志工不論在風雨底下，在大太陽底下，依然服務所有的跑者。

新北市萬金石馬拉松，今天（15日）清晨開跑。（記者俞肇福攝）

新北市長侯友宜今天（15日）在萬金石馬拉松賽事致詞，感謝各界共同成就萬金石馬拉松金標章賽事。（記者俞肇福攝）

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