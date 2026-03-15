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經典賽》大谷翔平首打席炸裂回敬委國MVP強打！追平朗神1傳奇紀錄

2026/03/15 09:38

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽8強賽日本對委內瑞拉，大谷翔平1局下首局首打席炸裂，幫助日本隊追平比數，大谷翔平本屆已敲出4發全壘打，更追平一項傳奇紀錄。

委內瑞拉開路先鋒、2023年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）面對山本由伸的第2球，一棒轟出右外野方向，率領委內瑞拉取得1：0領先。不過1局下大谷也回敬首局首打席全壘打，砲轟紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），擊球初速113.6英哩，飛行距離427英呎。

根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）指出，大谷翔憑本屆賽會已經敲出4轟，同時他個人在經典賽已經累積14分得分，追平日本武士傳奇鈴木一朗的賽史最多得分紀錄，而且大谷還比「朗神」少花37打數，就追平此壯舉。

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