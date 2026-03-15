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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「有些人說我們義裔美籍…」義大利隊長有一段真情告白

2026/03/15 09:59

帕斯昆汀諾。（法新社）帕斯昆汀諾。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕義大利今以8：6扳倒世界排名第7的波多黎各，隊史首度晉級4強。義大利隊美籍選手雖眾多，但仍建立起深厚的凝聚力與血緣認同，成為本屆經典賽最受矚目的「黑馬」。

每當義大利隊選手開轟或得分，場邊隊友慶祝總是帶著傳統義式印象，包括「咖啡師」隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）手沖一杯濃縮咖啡、穿起Armani設計的全壘打外套、播放Andrea Bocelli的歌曲、臉頰親吻、賽後MVP還能得到一支紅酒。

這些帶著刻板印象的「義式」背後，有著義大利隊選手們實際上對這個國家的真實情感。帕斯昆汀諾解釋：「我知道有些人不高興，說我們是義裔美籍。但我對於我的根感到自豪，我的家族當年為了更好的生活移民美國，我對於代表家族中的那些人打國家隊，完全不覺得有什麼疑問。」

帕斯昆汀諾接著說：「能得到這樣的機會真的很酷，去了解自己的歷史，並為一個棒球還沒有這種層級表現的國家出賽。我們希望能讓棒球在那裡發展到接近這樣的水準。」

由於時差之故，義大利當地時間晚間，不少觀眾透過轉播欣賞這場比賽。帕斯昆汀諾說：「今晚在義大利的小酒館和咖啡館裡，都在播放棒球比賽。那在以前不會發生，若沒有我們也不會發生，現在大家開始關注棒球，棒球也把人們凝聚起來，對我而言，這就是經典賽的意義。」

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