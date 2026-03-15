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經典賽》「世界丟石頭、韓國丟棉花」 韓媒感受到與台灣隊火球的差距

2026/03/15 10:40

古林睿煬。（資料照，路透）古林睿煬。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕南韓本屆投手群的直球均速跟世界列強有極大差距，韓國媒體也受到衝擊，《OSEN》撰文直言「世界在丟石頭時，韓國還在投棉花」，並點出南韓隊與台灣、日本的差距。

《OSEN》指出，南韓隊本屆四縫線速球均速與世界主流脫節，從大聯盟開始的球速革命，對南韓來說彷彿是另一個世界的故事。在20國中，南韓隊直球均速僅91英哩（146.5公里）排在第18名，比較同為亞洲國家的日本與台灣，也有相當大的差距。

日本隊本屆直球均速94.5英哩（152.1公里）位居第5，韓媒直言，最令人衝擊的是與台灣隊的差距，儘管台灣在小組賽被淘汰，但投手群直球均速高達93.5英哩（150.5公里），比南韓足足快了4公里。

此外，南韓與上屆經典賽的91.1英哩幾乎相差無幾；但反觀台灣上屆僅89.9英哩（144.5公里），短短3年進步6公里，其中對南韓登板的古林睿煬、林維恩、林凱威、孫易磊、張奕、曾峻岳等6人，直球均速高達93.9英哩（151.2公里）。

《OSEN》直言，南韓必須覺醒，不能再像井底之蛙只沉溺於國內熱潮，雖然本屆文東珠、元兌仁等火球男因傷缺陣，但僅靠一、兩人的力量無法縮小與世界的差距。本屆南韓僅郭彬（155.3公里）與高祐錫（151.4公里）的直球均速達標，當各國都在強化最基礎的速球時，韓國卻原地踏步。

韓媒嚴厲表示，韓國棒球界正為KBO突破1200萬觀看人次而自我陶醉，球員則沉溺於球迷的愛戴。在井底互相鼓勵滿足時，外面的世界正在持續進化與加速。雖然單靠球速無法立即縮小差距，但透過這次經典賽，南韓確認了至少要具備與世界接軌的最基本條件。

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