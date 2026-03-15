經典賽》倒吃甘蔗！山本由伸最終戰飆逆境好投 日名將：這打席是最大關鍵

山本由伸。（路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽8強賽日本對委內瑞拉，王牌投手山本由伸今前2局投得很辛苦，但在3局上挨打後連解決3名打者，帶動打線3局下4分大局，並在4局上繳出首次三上三下，最終以4局掉2分好投退場，率隊以5：2領先委內瑞拉。

山本由伸開賽的第2球被阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出首局首打席全壘打，即便大谷翔平1局下用首局首打席全壘打為他扳平戰局，山本2局上遭托瓦（Ezequiel Tovar）和托瑞斯（Glayber Torres）連續敲2安掉分，讓日本隊再度落後。

請繼續往下閱讀...

3局上，山本由伸又被賈西亞（Maikel Garcia）敲二壘安打，連續3局挨長打，日本轉播單位球評黑田博樹直言，山本由伸的指叉球投不起想要的感覺，壞球率高，導致對戰打者的配球有點組合不起來，只能先用曲球來搶好球數，這顆球種也是山本的決勝球種。

然而，山本由伸在1出局二壘有人面對四番E.蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），先用曲球騙到打者搶第2顆好球，最後用掉到壞球帶的指叉球成功騙到打者，黑田博樹直呼，這個三振非常重要，曲球讓指叉球看起來更像是直球，或許可以用來逆算後續的配球。

山本由伸最終連續6打席解決打者，包括4次三振，以69球投4局退場，有5次三振，被敲4支安打，失掉2分，由於用球數超過50球，確定本屆經典賽不能再上場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法