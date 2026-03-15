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經典賽》率義大利寫隊史新猷 義裔委籍主帥頗有感觸

2026/03/15 10:28

義大利隊史首度闖進經典賽四強。（法新社）義大利隊史首度闖進經典賽四強。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽8強賽中，義大利隊前段火力全開，最終成功抵擋波多黎各的後段反撲，以8:6贏球，隊史首度闖進經典賽四強。率隊寫下紀錄的義裔委內瑞拉籍總教練塞維里（Francisco Cervelli）賽後頗有感觸。

塞維里說：「聽說最後一個出局數出現時，那邊的人都在用義大利語大聲歡呼，那感覺真的很棒，應該很不可思議。」

今年40歲的前洋基捕手塞維里，出生在委內瑞拉。退役後，塞維里移居義大利，並在托斯卡尼設立了棒球學院。塞維里有個目標，就是希望未來棒球能真正吸引義大利本土年輕選手，並更常培養出大聯盟球員。

塞維里今年所率的義大利隊，還沒有如同他的目標，這支隊伍多數選手都是義裔美籍，僅投手阿爾德格里（Sam Aldegheri）、夸特里尼（Gabriele Quattrini）、史卡提（Claudio Scotti）等少數人真正義大利出生。

此役在德州的下午時段開打，正好是義大利本土的晚間，塞維里形容，這像是「義大利的棒球之夜」。他說：「看到球隊展現出的表現，我知道會有很多人想加入這個體系。這正是我們想要的。這個賽事應該幫助各國找到願意代表國家出賽的球員。」

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