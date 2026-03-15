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女足亞洲盃》保全被迫阻止球迷揮國旗！澳洲大叔怒吼挺台灣畫面曝

2026/03/15 12:51

台灣球迷「小妍」為女足加油時，遭澳洲保全要求收起國旗，隨後一名大叔挺身而出。（本報合成，@yuen781021授權提供）台灣球迷「小妍」為女足加油時，遭澳洲保全要求收起國旗，隨後一名大叔挺身而出。（本報合成，@yuen781021授權提供）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年女足亞洲盃於澳洲舉辦，14日台灣與中國展開八強對決，場外政治打壓爭議頻傳。除了原住民舞蹈團一度因政治因素遭臨時取消演出，外交部介入後才成功恢復表演權，更有台灣球迷在場邊揮舞國旗時遭保全制止。所幸現場澳洲觀眾挺身而出，外加周遭各國球迷齊聲應援，讓「Team Taiwan」呼喊聲響徹球場。

台灣女足在該場賽事表現英勇，正規賽首度以0：0逼平衛冕軍中國隊，雖於延長賽以0：2惜敗，但堅韌防守贏得全場掌聲。然而賽場周邊卻不安寧，一名台灣球迷「小妍」在Threads 發文透露，賽後她在觀眾席揮舞國旗，但遭保全軟性要求收起。該保全私下無奈向她表示：「我支持妳，但中國掌控了這裡，如果我不阻止妳，我會丟了工作。」

隨後，一名站在後方的大叔突然對著保全大聲喝止，不斷強調「這是澳洲！這裡是澳洲！她可以舉那面國旗！」強硬立場瞬間點燃全場情緒，周邊的觀眾紛紛歡欣鼓舞地尖叫，齊聲高喊「Team Taiwan」力挺。事後，其他現場觀眾也補充，保全特地來向「小妍」解釋，「看的出來他也是很無奈，畢竟這是他的工作，因為他一直說『我是站在你這邊的』」。

畫面曝光後引發網友熱議，紛紛感嘆「難怪影片看起來當澳洲大叔說你可以揮舞自己國旗的時候 我覺得保全在偷笑」、「感受到你的熱情，謝謝大家在海外的熱情支援」、「原來如此，辛苦保全大哥了」、「中國對台灣真的是無所不用其極的打壓！」、「好可愛又有點想哭」。

駐澳洲代表處也在臉書粉專分享現場盛況，致敬僑胞與球迷在伯斯球場用最大的聲音為女足英雄們致敬，讓「Team Taiwan」的加油聲響徹雲霄。

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