經典賽》委內瑞拉驚天逆轉3分砲！ 衛冕軍日本隊面臨淘汰危機

賈西亞開轟，委內瑞拉慶祝。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽8強賽日本對委內瑞拉，即便在3局下攻下逆轉的4分，委國在5、6局都開轟，包含6局上阿布瑞尤的逆轉3分砲，率隊以7：5領先，衛冕軍日本隊陷入大苦戰，日本轉播單位球評一度沉默數秒，隨後高橋由伸才說：「果然不能有任何失投，這一轟有點痛⋯」

首局委內瑞拉開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）面對山本由伸的第2球，一棒轟出右外野方向，首局首打席全壘打，率領委內瑞拉取得1：0領先。不過，大谷翔平也回敬，第4球面對R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez）的滑球夯出追平砲，大走確信步，有個史無前例的激烈開局。

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雖然山本由伸2局上又遭托瓦（Ezequiel Tovar）、托瑞斯（Glayber Torres）連續2支安打就攻下超前分，但3局上，源田壯亮四壞上壘，委國在1出局二壘有人敬遠大谷翔平，未料戰術大失敗，佐藤輝明敲追平分安打，替補的森下翔太夯超前3分砲，率隊猛攻4分大局，打退身價41億台幣的R.蘇亞雷斯，取得5：2領先。

山本由伸先發4局有5次三振，被敲4支安打，失掉2分，由於用球數超過50球，確定本屆經典賽不能再上場。只是第二任投手隅田知一郎5局上接替，被賈西亞（Maikel Garcia）敲出2分砲，雙方剩下1分差。

6局上，伊藤大海接替，開局遭委國雙安、打帶跑伺候，面臨0出局一、三壘有人危機，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）夯出逆轉3分砲，讓日本隊再度陷入苦戰。

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