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NBA》東契奇超狂30分大三元還對金塊投進準絕殺 湖人笑納5連勝

2026/03/15 11:47

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天面對金塊不僅繳出30分大三元，還在最後0.5秒投進準絕殺，率領湖人在延長賽以127：125險勝金塊，收下5連勝。

近期收下4連勝狀況不俗的湖人，今天在首節打完已經取得雙位數優勢，進攻多點開花，東契奇半場拿下16分全隊最高，詹姆斯（LeBron James）13分，兩節打完暫時以61：50領先。金塊方面，約基奇（Nikola Jokic）進帳12分全隊最高。

金塊在下半場展開反撲，第3節尾聲在布朗（Bruce Brown）連拿5分帶領下扳平戰局，接著又在末節開局打出10：7攻勢超車，雙方展開拉鋸。終場前2分半鐘，東契奇飆進三分球，再加上罰球助隊追平，隨後穆雷（Jamal Murray）飆進三分球反擊。

最後關頭里維斯（Austin Reaves）和史馬特（Marcus Smart）接力得分，湖人再次取得1分領先，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）飆進三分球帶領金塊超車，接著A.戈登（Aaron Gordon）罰球線進帳1分，金塊握有3分優勢，湖人在最後關頭靠著里維斯進球追成118：118平手進入延長賽。

進入延長賽，湖人率先得分，但金塊A.戈登跳出飆進三分球帶隊超車，隨後史馬特也以三分球回擊，約基奇在最後15秒時放進兩分，雙方再次戰成平手，最後關頭東契奇在終場前0.5秒投進準絕殺，助隊拿下勝利。

東契奇今天繳出30分、11籃板、13助攻，里維斯拿下最高32分；金塊方面，戈登拿下27分全隊最高，約基奇進帳24分、16籃板、14助攻大三元。

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