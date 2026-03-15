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經典賽》「多明尼加式」熱情導入大聯盟？普侯斯：不可能

2026/03/15 11:51

普侯斯。（資料照，美聯社）普侯斯。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕眾星雲集的多明尼加隊，本屆經典賽還沒輸過球，場上音樂、舞蹈、吶喊與跳躍，表達熱情的方式也令球迷印象深刻。被問及選手熱情能否複製導入在大聯盟例行賽，大聯盟傳奇球星出身的教頭普侯斯（Albert Pujols）坦言：「不可能。我們就是不一樣。」

接受多明尼加媒體《Diario Libre》訪問時，普侯斯回答得直接：「我認為複製做不到，這在我們的血液裡、在我們的DNA裡。這就是我們打棒球的方式。我們穿上這件球衣時感受到的責任，不只是代表國家，也代表我們的家人與上帝。我們帶著極大的自豪穿上這件球衣。這是與生俱來的，很難被教會。」

普侯斯坦言，目前有數百萬多明尼加民眾正在關注他們，代表他們真的不一樣，而他很難說明如何把這樣的感覺帶到美國。

擔任球隊總經理的前球星克魯茲（Nelson Cruz）也覺得，對多明尼加人而言，棒球就像是一種宗教，也是一種生活方式，更是多明尼加文化中不可或缺的一部分。

克魯茲說：「這就是我們這個國家的樣子。我們熱愛棒球，對我們來說它不只是一場比賽，而是一種生活方式。對我們很多人來說，棒球是一種逃離貧困的方式。現在，整個國家也團結起來支持我們。」

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