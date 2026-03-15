禁播大谷搞笑表情！日電視台傳發禁令 踩雷下場曝

各大電視台似乎有「大谷崩壞影像禁止令」，禁止播出大谷搞笑鬼臉表情，深怕遭到代言企業投訴。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著世界棒球經典賽（WBC）開打，日本隊球星大谷翔平一出現，話題自動引爆，各大媒體每天追著他的動態跑，而大谷在場上的各種古怪表情也經常在網路上瘋傳；不過，有消息指出，各大電視台似乎有「大谷崩壞影像禁止令」，禁止播出大谷搞笑鬼臉表情，深怕遭到代言企業投訴。

根據日媒《Smart FLASH》報導，一名東京電視台相關人士透露：「不管是體育新聞還是資訊節目，所有節目在提出畫面需求時都會說『請把大谷的畫面放在最優先』只要播出大谷的內容，尤其是上午節目的收視率就會上升。」

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由於WBC嚴格的影像限制，除了日本電視台（NTV）較為寬鬆，其餘電視台比賽畫面都只能使用最多3分鐘，所以許多媒體通常會在球員練習時，想盡辦法拍攝素材。

不過關於大谷的報導限制，比上屆更加嚴格，儘管大谷翔平搞怪鬼臉表情包，一直是網路社群上的熱門迷因，但電視台高層據傳下令「絕對不要播出大谷的奇怪畫面。」

各大企業投入大谷翔平的代言廣告大幅增加，如果在體育節目中播出的畫面，與大谷本人或企業希望呈現的形象稍有不同，深怕引來客戶的投訴，因此電視台內部其實都非常緊張；最糟糕的情況是，企業可能撤掉廣告，甚至大谷方面拒絕接受採訪。

導播都把一句話當作口頭禪：「只要不招惹大谷就不會有麻煩」，媒體都以極度謹慎的態度拍攝畫面，再把素材送到各個節目播出；報導指出，如今，大谷翔平幾乎已經被「神格化」，不過只要他依然是能帶來巨大商業價值的「搖錢樹」，這種情況恐怕還會一直持續下去。

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