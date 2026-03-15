經典賽》日本隊強投超致命暴傳送分 瀕臨隊史第一次止步8強

種市篤暉。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽日本隊前6局5：7落後委內瑞拉，8局上委內瑞拉攻勢再起，日本隊投手種市篤暉開局被托瓦（Ezequiel Tovar）敲二壘安打，面對托瑞斯（Glayber Torres）時的轉身二壘牽制竟暴傳中外野，讓委內瑞拉再添保險分，打完8局上以8：5領先，日本隊面臨史上首次止步8強的危機。

首局委內瑞拉開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）首局面對山本由伸的第2球，一棒轟出右外野方向，首局首打席全壘打，率領委內瑞拉取得1：0領先。不過，大谷翔平也回敬，第4球面對R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez）的滑球夯出追平砲，大走確信步，有個史無前例的激烈開局。

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雖然山本由伸2局上又遭托瓦（Ezequiel Tovar）、托瑞斯（Glayber Torres）連續2支安打就攻下超前分，但3局上，源田壯亮四壞上壘，委國在1出局二壘有人敬遠大谷翔平，未料戰術大失敗，佐藤輝明敲追平分安打，替補的森下翔太夯超前3分砲，率隊猛攻4分大局，打退身價41億台幣的R.蘇亞雷斯，取得5：2領先。

山本由伸先發4局有5次三振，被敲4支安打，失掉2分，由於用球數超過50球，確定本屆經典賽不能再上場。只是第二任投手隅田知一郎5局上接替，被賈西亞（Maikel Garcia）敲出2分砲，雙方剩下1分差。

6局上，日本隊推派伊藤大海中繼，開局遭雙安伺候，在0出局一三壘有人危機，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）夯出3分砲，一棒逆轉戰局。過去日本隊從未止步8強，今天可能寫下隊史第一次。

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