經典賽》遭多明尼加「扣倒」賽後 韓媒嘆：若有他在或許能避免…

南韓隊在經典賽8強戰遭多明尼加10:0扣倒。（資料照，歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕南韓隊在經典賽8強戰遭多明尼加10:0扣倒賽後，韓國當地輿論討論起這場敗仗，韓媒《OSEN》點出，若韓裔美籍後援火球男歐布萊恩（Riley O'Brien）能夠加入，或許能避免被提前結束比賽。

具有韓裔背景的歐布萊恩在經典賽開打前，以右小腿受傷為由辭退韓國代表隊。之後在美國進行八強賽前，一度傳出可能重新加入球隊，但最終仍留在原本的球隊陣中。

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韓媒報導指出，歐布萊恩在昨天熱身賽第8局登板，最快球速達157公里，只用10球就解決3名打者。當時他曾表示：「目前我必須把恢復健康、調整身體狀況，為接下來的球季做準備當作最優先的事情。我祝福參加大會的韓國代表隊一切順利，也真心希望未來還有機會再度入選國家隊。」

而在南韓隊戲劇性晉級、但左投孫周永受傷後，歐布萊恩一度是遞補人選，最終仍無緣。

韓媒報導寫下：「如果歐布萊恩當時加入，比賽結果會有什麼不同呢？若他在陣中，至少或許能避免這樣的提前結束敗戰。」

不過，歐布萊恩最早被教練團設定是終結者候選人，並不適合擔任先發投手。即便如此，韓國媒體仍從這名代表候選人傷癒復出的好投中寄託希望。

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