經典賽》砲轟澤村賞強投助委國晉4強！紅襪強打：他給我很好打的球

阿布瑞尤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆衛冕冠軍日本隊，本屆在8強賽以5：8不敵委內瑞拉，日本澤村賞強投伊藤大海遭紅襪2屆金手套外野強打阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出逆轉3分砲成為關鍵。

日本隊6局上推派去年奪下澤村賞的火腿王牌伊藤大海中繼，但他狀況不理想，直球速度完全出不來，開局遭雙安伺候，在無人出局出局一三壘有人時，一顆失投的90.9英哩（146公里）直球遭阿布瑞尤狠狠逮中，夯出逆轉3分砲。

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WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

TEAM VENEZUELA TAKES THE LEAD pic.twitter.com/9ovv3fluF6 — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 15, 2026

阿布瑞尤這發全壘打，幫助委內瑞拉一棒逆轉，淘汰衛冕軍日本武士。賽後他受訪分享開轟當下心境：「很振奮的一刻，但其實當時我只想打出高飛犧牲打，幫助球隊先追平，他給我一顆很好的打球，我也紮實咬中，球就飛出去了。這是場很棒的勝利，希望4強我能複製這樣的表現。」

該打席第2球，伊藤大海就投出一顆失投的偏高速球，不過阿布瑞尤沒掌握好打成界外，第4球再走相同位置，阿布瑞尤沒再錯過，「我知道我不能再錯失這顆球，所以全神貫注，只想把球盡量送遠。」

委內瑞拉如今闖進4強，將對決義大利。阿布瑞尤坦言，這場勝利意義重大，而他自己更是從來沒有這樣子的經驗，球場氣氛更是嗨到爆，他也對4強賽迫不及待。

The man of the hour!



Wilyer Abreu joins Tom Verducci after his massive home run helped send Team Venezuela to the @WBCBaseball Semifinals! pic.twitter.com/A6HkFPTorj — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） March 15, 2026

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