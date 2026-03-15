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NBA》不讓小丑追上！37歲前MVP魏少連2戰大三元 續寫史上最強障礙

2026/03/15 13:53

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天以118：109擊敗快艇，近4戰奪下3勝，37歲前MVP「魏少」魏斯布魯克奪下本季第5次大三元，持續推高屬於自己的歷史大三元王者障礙。

上一戰缺席的魏斯布魯克，此役上場36分鐘，15投4中包含2顆三分球，攻下12分，外帶12籃板10助攻4抄截，本季第5次大三元到手，繼對公牛一戰後連2場大三元，同時達成生涯第209次大三元，持續高居歷史大三元排行第一名。史上第2的金塊MVP「小丑」約基奇（Nikola Jokic），今天也攻下24分16籃板14助攻，以生涯第191次大三元緊追在後。

國王近4戰奪3勝，目前仍位居西部爐主，全聯盟則是倒數第3，僅贏過巫師與溜馬。國王今天以德羅森（DeMar DeRozan）14投11中攻下27分最為出色，阿丘瓦（Precious Achiuwa）14投10中包含3顆三分球攻下25分13籃板，雷諾德（Maxime Raynaud）12投11中貢獻23分。

快艇中止4連勝，目前位居西部第8，與第9的勇士有1.5場勝差。一哥雷納德（Kawhi Leonard）此役攻下全場最高31分外帶6籃板2抄截，賈蘭德（Darius Garland）25分7助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）板凳挹注24分6籃板。

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