自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》梅德維夫甜蜜復仇艾卡拉茲 斬斷年輕球王開季16連勝

2026/03/15 13:57

梅德維夫斬斷艾卡拉茲開季16連勝。（歐新社）梅德維夫斬斷艾卡拉茲開季16連勝。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽上演老少「球王對決」，俄國11種子梅德維夫（Daniil Medvedev）甜蜜復仇，6：3、7：6 （7：3）爆冷扳倒氣勢正旺的西班牙頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）， 不但斬斷當今球王開季16連勝，也重返這項ATP千分等級大師賽男單冠軍戰。

「能夠戰勝像他這樣強大的對手，我感到非常高興，這種感覺太棒了。」30歲的梅德維夫尋求東山再起，延續上月杜拜奪冠氣勢，轉戰美國南加州沙漠城市連戰皆捷，此役底線強抽搭配出色發球，冷靜沉著打法一路壓制22歲後輩，不但揮別對戰艾卡拉茲4連敗陰霾，更一吐2023 年、2024 年印地安泉決戰都輸給對方的悶氣，「他是位非常出色的球員，擊球、防守、進攻、發球、接發球，樣樣都很棒，所以你必須拿出最佳狀態，而我終於做到了。 」

梅德維夫逼著艾卡拉茲吞下本季首敗之後，壓軸舞台強碰同被譽為新世代雙雄的義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），雙方在印地安泉都5連勝且1盤未失，過往對戰7勝8負的梅德維夫說： 「如果我能保持並提升在整個比賽期間的水準，決賽我就有機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中