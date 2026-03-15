網球》梅德維夫甜蜜復仇艾卡拉茲 斬斷年輕球王開季16連勝

梅德維夫斬斷艾卡拉茲開季16連勝。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽上演老少「球王對決」，俄國11種子梅德維夫（Daniil Medvedev）甜蜜復仇，6：3、7：6 （7：3）爆冷扳倒氣勢正旺的西班牙頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）， 不但斬斷當今球王開季16連勝，也重返這項ATP千分等級大師賽男單冠軍戰。

「能夠戰勝像他這樣強大的對手，我感到非常高興，這種感覺太棒了。」30歲的梅德維夫尋求東山再起，延續上月杜拜奪冠氣勢，轉戰美國南加州沙漠城市連戰皆捷，此役底線強抽搭配出色發球，冷靜沉著打法一路壓制22歲後輩，不但揮別對戰艾卡拉茲4連敗陰霾，更一吐2023 年、2024 年印地安泉決戰都輸給對方的悶氣，「他是位非常出色的球員，擊球、防守、進攻、發球、接發球，樣樣都很棒，所以你必須拿出最佳狀態，而我終於做到了。 」

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梅德維夫逼著艾卡拉茲吞下本季首敗之後，壓軸舞台強碰同被譽為新世代雙雄的義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），雙方在印地安泉都5連勝且1盤未失，過往對戰7勝8負的梅德維夫說： 「如果我能保持並提升在整個比賽期間的水準，決賽我就有機會。」

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