自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

肯亞男女選手稱霸萬金石馬拉松 國內好手周庭印3連霸、雷理莎稱后

2026/03/15 13:59

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內女子組總排第一雷理莎。成績為2小時53分01秒。（圖為新北市政府提供）2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內女子組總排第一雷理莎。成績為2小時53分01秒。（圖為新北市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕「2026新北市萬金石馬拉松」今天於新北市萬里登場，來自肯亞的選手包辦馬拉松男子組與女子組冠軍，男子組由昂查理（Enock Onchari）以2小時12分46秒率先衝線，切羅蒂奇（Catherine Cherotich）以2小時32分32秒奪冠，「印帝」周庭印以2小時28分43秒完成國內男子組3連霸，漂亮寶貝雷理莎以2小時53分01秒摘下國內女子組冠軍。10公里男子組冠軍由曾廷瑋以30分47秒奪得，女子組冠軍陳美彤以38分01秒摘下。相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

新北市萬金石馬拉松是全台首場世界田徑總會金標籤認證賽事，2026年邀請來自衣索比亞、肯亞、厄利垂亞等16位國際菁英好手來台，計有39國、372位外籍選手，超過1萬2000位選手參加。

新北市政府及中華民國田徑協會依循世界田徑總會認證規範，結合市府團隊及贊助夥伴資源，動員近5000名警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，提供安全、友善且高品質的參賽環境。值得一提的是，本屆賽事以「運動平權」為主軸，首度增設非二元性別組別，全馬及挑戰馬組皆設置視障配速員，提供女性500個挑戰馬專屬名額，鼓勵更多不同背景跑者投入運動，讓每個人都能自在奔跑、挑戰自我。

今年賽事持續優化選手服務，增設瑜珈舒緩區，由專業老師帶領跑者進行賽後伸展放鬆，在會場特別推出跑者剪影互動活動，透過掃描QRcode即時投放主舞臺螢幕，增添賽事趣味與參與感。2026萬金石馬拉松完賽證明，完賽選手可直接掃描號碼布上的QRcode查詢。更多「2026新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內男子組總排第一周庭印。成績為2小時28分43秒。（圖為新北市政府提供）2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內男子組總排第一周庭印。成績為2小時28分43秒。（圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松男子組肯亞Enock ONCHARI，以2小時12分46秒，奪下冠軍。（圖為新北市政府提供）2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松男子組肯亞Enock ONCHARI，以2小時12分46秒，奪下冠軍。（圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松女子組肯亞Catherine CHEROTICH，以2小時32分32秒，率先衝線。（圖為新北市政府提供）2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松女子組肯亞Catherine CHEROTICH，以2小時32分32秒，率先衝線。（圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，挑戰馬女子組總排名第一陳美彤，成績為38分01秒。 （圖為新北市政府提供）2026新北市萬金石馬拉松，挑戰馬女子組總排名第一陳美彤，成績為38分01秒。 （圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，挑戰馬男子組總排名第一曾廷瑋。成績為30分47秒。（圖為新北市政府提供）2026新北市萬金石馬拉松，挑戰馬男子組總排名第一曾廷瑋。成績為30分47秒。（圖為新北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中