肯亞男女選手稱霸萬金石馬拉松 國內好手周庭印3連霸、雷理莎稱后

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內女子組總排第一雷理莎。成績為2小時53分01秒。（圖為新北市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕「2026新北市萬金石馬拉松」今天於新北市萬里登場，來自肯亞的選手包辦馬拉松男子組與女子組冠軍，男子組由昂查理（Enock Onchari）以2小時12分46秒率先衝線，切羅蒂奇（Catherine Cherotich）以2小時32分32秒奪冠，「印帝」周庭印以2小時28分43秒完成國內男子組3連霸，漂亮寶貝雷理莎以2小時53分01秒摘下國內女子組冠軍。10公里男子組冠軍由曾廷瑋以30分47秒奪得，女子組冠軍陳美彤以38分01秒摘下。相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

新北市萬金石馬拉松是全台首場世界田徑總會金標籤認證賽事，2026年邀請來自衣索比亞、肯亞、厄利垂亞等16位國際菁英好手來台，計有39國、372位外籍選手，超過1萬2000位選手參加。

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新北市政府及中華民國田徑協會依循世界田徑總會認證規範，結合市府團隊及贊助夥伴資源，動員近5000名警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，提供安全、友善且高品質的參賽環境。值得一提的是，本屆賽事以「運動平權」為主軸，首度增設非二元性別組別，全馬及挑戰馬組皆設置視障配速員，提供女性500個挑戰馬專屬名額，鼓勵更多不同背景跑者投入運動，讓每個人都能自在奔跑、挑戰自我。

今年賽事持續優化選手服務，增設瑜珈舒緩區，由專業老師帶領跑者進行賽後伸展放鬆，在會場特別推出跑者剪影互動活動，透過掃描QRcode即時投放主舞臺螢幕，增添賽事趣味與參與感。2026萬金石馬拉松完賽證明，完賽選手可直接掃描號碼布上的QRcode查詢。更多「2026新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內男子組總排第一周庭印。成績為2小時28分43秒。（圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松男子組肯亞Enock ONCHARI，以2小時12分46秒，奪下冠軍。（圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松女子組肯亞Catherine CHEROTICH，以2小時32分32秒，率先衝線。（圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，挑戰馬女子組總排名第一陳美彤，成績為38分01秒。 （圖為新北市政府提供）

2026新北市萬金石馬拉松，挑戰馬男子組總排名第一曾廷瑋。成績為30分47秒。（圖為新北市政府提供）

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