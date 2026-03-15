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中職》羅戈休息4天再於公辦熱身賽先發 王建民：之前就排好的

2026/03/15 14:07

中信兄弟投手教練王建民（中）。（中信兄弟提供）中信兄弟投手教練王建民（中）。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕中信兄弟今天在斗六午場的公辦熱身賽對味全龍，安排休息4天的羅戈再次先發，兄弟在公辦熱身賽才要打第4場，羅戈就成為第1位先發2場的投手，投手教練王建民表示，羅戈這2場出賽在他歸建之前已經排定，目前就按照球隊的計畫走。

羅戈於10日用33球投3局被打1支安打，今天用53球投4局被打4支安打，今年在公辦熱身賽連續7局無失分，王建民表示，今天是他結束經典賽歸建的第2天隨隊，首要之務是趕快掌握所有投手的狀況，羅戈今天先發是之前就排好的，從出賽到調整都按照計畫在走。

兄弟截至昨天完成3場公辦熱身賽，先發投手各是羅戈、黎克、陶樂，今天第4場輪回羅戈又是洋投，王建民指出，兄弟前3場因為聯盟的賽程安排，剛好都是洋投要先發的時間，本土先發目前以余謙、魏碩成的狀況比較好，余謙12日已經投過2局，今天輪到魏碩成接在羅戈後面上場。

至於去年相繼受傷的洋投德保拉、勝騎士，都按照計畫在二軍組出賽，王建民表示，德保拉、勝騎士的調度進度與羅戈3人相同，開季能否登錄一軍必須通過競爭，經典賽國手鄭浩均已經在昨天進牛棚練投，下週在公辦熱身賽的出賽時間將依據調整情形決定。

中信兄弟投手教練王建民（左）。（中信兄弟提供）中信兄弟投手教練王建民（左）。（中信兄弟提供）

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